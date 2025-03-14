Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен

Оставшимся на территории Курской области украинским военным лучше сдаться в плен. Об этом в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров опубликовал видео с взятым в плен военнослужащим ВСУ Виктором и призвал остальных сдаться в плен. По его словам, пленный «нарвался на мину» и повредил ногу, боевика обнаружили российские связисты.

«Самый лучший выбор у военнослужащих ВСУ — сдаться в плен нашим воинам. Лучше жить по соседству с Россией в согласии и мире, чем воевать с ней», — написал глава республики.

Также он отметил, что российские военные забрали Виктора с собой и подарили вторую жизнь человеку, который пришел на их землю, чтобы убивать.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил о полной изоляции группировки ВСУ в Курской области. Он добавил, что командование ВСУ полностью утратило управление над ситуацией в регионе.