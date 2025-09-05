Украинское командование использует больных военнослужащих для отвлечения внимания Вооруженных сил России. Их отправляют на штурмы в составе «рот смерти», сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По его словам, сортировку бойцов практиковали в 425-м отдельном штурмовом полку. Командир отсеивал новобранцев, обрекая непригодных на гибель.

«Если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, — ему прямая дорога в „роту смерти“. Их задача в ходе штурмовых действий отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет наши огневые позиции», — рассказал инсайдер.

В случае, если таковых не нашлось, командование могло сделать запрос в другую бригаду. Формально слабых солдат отправляли в командировку.

Ранее стало известно о проблеме Вооруженных сил Украины при наборе наемников. Количество желающих воевать за киевский режим сократилось. Большинство иностранцев, заключивших контракт и выживших, получили сильные увечья.