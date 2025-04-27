Алаудинов: ВСУ столкнулись с проблемами при наборе бойцов, не хватает наемников

ВСУ столкнулись со значительным сокращением количества иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Как раньше желающих умирать за Украину — такого наплыва иностранцев у них нет. У них очень тяжелая ситуация с набором бойцов», — сказал он.

По словам Алаудинова, данные разведки говорят об огромных потерях ВСУ, которые противник не успевает восполнять. Украине приходится формировать подразделения, принимая боевиков без разбора, в том числе инвалидов и заключенных.

Ранее стало известно, что ВСУ начали стягивать иностранных наемников к Великому Бурлуку у Белгородской области. Их количество превысило численность военнослужащих украинской национальности.