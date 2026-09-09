Группировка войск «Север» взяла под контроль село Долгенькое в Харьковской области. Это позволило ей окружить силы противника в селе Ольховатка, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Контроль Долгенького позволил взять в оперативное окружение Ольховатку, перерезав снабжение силам противника» — сказал он.

Помимо Долгенького войска установили контроль над Березниками. Представитель силового блока сообщил, что подразделениям Вооруженных сил Украины приходится оставлять населенные пункты, отступая в Харьковской области.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал точное количество бойцов, ушедших из республики в зону СВО. На их обеспечение выделили более 44 миллиардов рублей из фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.