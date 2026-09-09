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    Силовики раскрыли ценность взятого в Харьковской области села Долгенького

    ТАСС: получив контроль над Долгеньким, ВС России окружили Ольховатку

    Фото: РИА «Новости»

    Группировка войск «Север» взяла под контроль село Долгенькое в Харьковской области. Это позволило ей окружить силы противника в селе Ольховатка, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    «Контроль Долгенького позволил взять в оперативное окружение Ольховатку, перерезав снабжение силам противника» — сказал он.

    Помимо Долгенького войска установили контроль над Березниками. Представитель силового блока сообщил, что подразделениям Вооруженных сил Украины приходится оставлять населенные пункты, отступая в Харьковской области.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал точное количество бойцов, ушедших из республики в зону СВО. На их обеспечение выделили более 44 миллиардов рублей из фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.