Силовики раскрыли ценность взятого в Харьковской области села Долгенького
ТАСС: получив контроль над Долгеньким, ВС России окружили Ольховатку
Группировка войск «Север» взяла под контроль село Долгенькое в Харьковской области. Это позволило ей окружить силы противника в селе Ольховатка, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
«Контроль Долгенького позволил взять в оперативное окружение Ольховатку, перерезав снабжение силам противника» — сказал он.
Помимо Долгенького войска установили контроль над Березниками. Представитель силового блока сообщил, что подразделениям Вооруженных сил Украины приходится оставлять населенные пункты, отступая в Харьковской области.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал точное количество бойцов, ушедших из республики в зону СВО. На их обеспечение выделили более 44 миллиардов рублей из фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.