Жители Липецка сообщили о звуках взрывов над городом

Жители Липецка услышали звуки взрывов над городом, сработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, они услышали около 00:30 три взрыва на окраине Липецка.

«Были видны вспышки в небе в северной части города и слышна сирена. Предварительно, система ПВО уже сбила несколько воздушных целей», — рассказали очевидцы.

Официальная информация о разрушениях, как и о возможных пострадавших пока отсутствует.

До этого губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил жителей об угрозе атаки беспилотников на территории Липецка и Липецкого муниципального образования. Глава региона призвал жителей оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала тревоги.

Ранее МЧС России объявило опасность атаки БПЛА в Тамбовской области. Жителей региона попросили укрыться в зданиях или под деревом, если они заметят дрон.