Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области
Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области. Об этом население предупредили через рассылку пресс-службы МЧС России.
«„Внимание! „Воздушная тревога“ — опасность атаки беспилотных воздушных судов! Соблюдайте спокойствие!» — отметили в сообщении.
Жителей Тамбовской области предупредили, что при виде беспилотного летательного аппарата нужно укрыться в здании или под деревом. Также можно зайти в подъезд, паркинг или подземный переход.
В воскресенье глава Дагестана Сергей Меликов объявил режим опасности в регионе из-за БПЛА вблизи границ.
По данным Минобороны, системы ПВО в ночи на 1 марта уничтожили над территорией России 48 украинских беспилотников. Более 20 БПЛА сбили над Тверской областью.
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