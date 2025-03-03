Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области. Об этом население предупредили через рассылку пресс-службы МЧС России.

«„Внимание! „Воздушная тревога“ — опасность атаки беспилотных воздушных судов! Соблюдайте спокойствие!» — отметили в сообщении.

Жителей Тамбовской области предупредили, что при виде беспилотного летательного аппарата нужно укрыться в здании или под деревом. Также можно зайти в подъезд, паркинг или подземный переход.

В воскресенье глава Дагестана Сергей Меликов объявил режим опасности в регионе из-за БПЛА вблизи границ.

По данным Минобороны, системы ПВО в ночи на 1 марта уничтожили над территорией России 48 украинских беспилотников. Более 20 БПЛА сбили над Тверской областью.