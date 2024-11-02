Пункт дислокации наемников-офицеров разгромили в Киеве
Подпольщик Лебедев: ночью в Киеве уничтожили пункт дислокации наемников
Ночью в Киеве прогремели пять взрывов. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в результате атаки удалось уничтожить склад техники Вооруженных сил Украины и пункт временной дислокации наемников.
«Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения», — уточнил подпольщик.
Предварительно, ВС России поразили объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде.
Согласно данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в столице объявляли воздушную тревогу.
Рано утром 2 ноября стало известно об ударе по зданию полиции в Харькове. В результате погиб украинский полковник Андрей Матвиенко, 26 бойцов пострадали. Административное здание получило повреждения.