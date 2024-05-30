Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

В Одессе на Украине прогремел взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

Взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги, указали в сообщении. Сирена гудит в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской областях, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Официальной информации о взрыве на юге Украины не поступало.

О взрыве в Одессе сообщали также 28 мая. Предположительно, удар пришелся в район порта. Точное место взрыва указать не смогли из-за погодных условий. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что «накрыли кого-то или что-то интересное».