Сильный пожар разгорелся после удара ВС России по цели в Одессе

Сильный пожар со звуками детонации вспыхнул в Одессе после сообщений о взрыве. Об этом сообщил мэр украинского города Геннадий Труханов.

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные нанесли удар по объекту противника. После взрыва поднялся большой столб дыма. В некоторых помещениях осыпались потолки.

Ранее пожар вспыхнул в порту Одессы в результате удара российских баллистических ракет ОТРК «Искандер». На месте взрыва тушили крупное возгорание. Агломерация Одессы объединяет торговый порт, порт «Южный» и порт Черноморска.

До этого российские силы нанесли удар по району завода тяжелого краностроения в Одессе, где располагался склад с западными ракетами.