Сегодня 23:30 Сильный пожар разгорелся после удара ВС России по цели в Одессе Фото: РИА «Новости»
Сильный пожар со звуками детонации вспыхнул в Одессе после сообщений о взрыве. Об этом сообщил мэр украинского города Геннадий Труханов.
В
Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные нанесли удар по объекту противника. После взрыва поднялся большой столб дыма. В некоторых помещениях осыпались потолки.
Ранее пожар вспыхнул в порту Одессы в результате удара российских баллистических ракет
ОТРК «Искандер». На месте взрыва тушили крупное возгорание. Агломерация Одессы объединяет торговый порт, порт «Южный» и порт Черноморска.
До этого российские силы нанесли удар по району завода тяжелого краностроения в Одессе, где располагался
склад с западными ракетами.
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