Прилет «Искандера» спровоцировал пожар в порту Одессы

В результате удара российских баллистических ракет ОТРК «Искандер» в порту Одессы вспыхнул пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.
Журналисты напомнили, что агломерация Одессы объединяет торговый порт, порт «Южный» и порт Черноморска. По акватории Черного моря сюда поставляются военные грузы из стран НАТО, в первую очередь из Румынии. На месте взрыва произошло крупное возгорание, подчеркнули они. Место случившегося окутали густые клубы черного дыма.
В ночь на воскресенье сильные взрывы также звучали в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко отмечал, что на левом берегу Днепра начали работу системы противовоздушной обороны.