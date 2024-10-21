Прилет «Искандера» спровоцировал пожар в порту Одессы

В порту Одессы начался пожар после удара ОТРК «Искандер»

В результате удара российских баллистических ракет ОТРК «Искандер» в порту Одессы вспыхнул пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Журналисты напомнили, что агломерация Одессы объединяет торговый порт, порт «Южный» и порт Черноморска. По акватории Черного моря сюда поставляются военные грузы из стран НАТО, в первую очередь из Румынии. На месте взрыва произошло крупное возгорание, подчеркнули они. Место случившегося окутали густые клубы черного дыма.

В ночь на воскресенье сильные взрывы также звучали в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко отмечал, что на левом берегу Днепра начали работу системы противовоздушной обороны.

Вооруженные силы России регулярно наносят удары высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. На днях им удалось поразить место дислокации ВСУ в Винницкой области.