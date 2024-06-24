Российские силы ударили по складу с западными ракетами в Одессе

РИА «Новости»: ВС России ударили по складу с западными ракетами в Одессе

Российские силы нанесли удар по району завода тяжелого краностроения в Одессе, где располагался склад с западными ракетами. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, атака произошла около 08:00.

«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения „Краян“. По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами», — информировал Лебедев.

Он добавил, что местные жители написали в соцсетях о «мощной детонации» и черном дыме, поднимающемся с места удара.

Воздушная тревога действовала в Одесской области с 07:49 в течение примерно 25 минут.

Накануне в одесском поселке Котовского неизвестные подожгли автомобиль сотрудника Приморского военкомата. Пожар оперативно потушили, однако машина, судя по видео с места происшествия, сгорела полностью и не подлежит восстановлению.