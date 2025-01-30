ВС России атаковали порт Измаила в Одесской области

После ударов ВС России в порту Измаила в Одесской области перестали принимать военные грузы. Восстановление работы может продлиться несколько дней, сообщили РИА «Новости» в подполье.

После обстрела в порту Измаила зафиксировали значительные повреждения. В итоге там не смогут принимать военные грузы в течение нескольких дней или даже недель.

Глава областной военной администрации Олег Кипер ранее сообщил, что российские ударные беспилотники повредили припортовую инфраструктуру. Измаильский район атаковали в ночь на 30 января.

Несколько дней назад подпольщик Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Одессе, в котором ВСУ собирали дроны и складировали их. Перед этим в регионе включали воздушную тревогу.