ВС России атаковали порт Измаила в Одесской области

После ударов ВС России в порту Измаила в Одесской области перестали принимать военные грузы. Восстановление работы может продлиться несколько дней, сообщили РИА «Новости» в подполье.
После обстрела в порту Измаила зафиксировали значительные повреждения. В итоге там не смогут принимать военные грузы в течение нескольких дней или даже недель.
Глава областной военной администрации Олег Кипер ранее сообщил, что российские ударные беспилотники повредили припортовую инфраструктуру. Измаильский район атаковали в ночь на 30 января.
Несколько дней назад подпольщик Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Одессе, в котором ВСУ собирали дроны и складировали их. Перед этим в регионе включали воздушную тревогу.
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