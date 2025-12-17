Сильные взрывы прогремели в Киеве

Серия мощных взрывов прогремела в столице Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО», — написал он.

Кличко попросил горожан в целях безопасности оставаться в укрытиях.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили и в Сумской области.

Ранее после атаки ВС России в Одессе получили повреждения военные инфраструктурные объекты. После этого большая часть города осталась без электроснабжения.

До этого мощные взрывы прозвучали рядом с портовым городом Черноморск в Одесской области. В период атаки в небе над Украиной одновременно действовало больше 30 беспилотников.