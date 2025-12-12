Одесса осталась без света и воды после мощных взрывов

В результате точных российских ударов в Одессе получили повреждения военные инфраструктурные объекты. Кадры последствий прилетов опубликовал в своем в Telegram-канале российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев

«В части города отсутствует электроснабжение. В ряде населенных пунктов области — полный блэкаут после прилетов», — отметил он.

Местное издание "Страна" также сообщило, что после ночных прилетов в городе появились проблемы с электроснабжением. Глава военной администрации города Сергей Лысак в Telegram-канале предупредил, что в некоторых районах нет воды.

Утром в городе снова объявили воздушную тревогу.

В минувший вторник Times of Ukraine сообщало, что большая часть Киева осталась без электроэнергии после воздушной атаки. По данным СМИ, более 70% территории украинской столицы было обесточено.