Серия взрывов прогремела в Одессе

Мэр Одессы Труханов сообщил о прогремевших в городе взрывах

В Одессе прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы!» — написал чиновник.

Других подробностей Труханов не привел.

По данным украинского издания «Общественное», жители слышали не менее трех взрывов.

Это не первая серия ударов по военной инфраструктуре Одессы за минувшую ночь. О громких звуках в городе местные издания сообщали в 23:00 накануне и спустя час.

По данным Telegram-канала «Зеркало недели», после в взрывов в регионе зафиксировали несколько пожаров.

Минувшей ночью, 27 июня, воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.