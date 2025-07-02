Сильнейший взрыв прогремел под Житомиром

Мощный взрыв прогремел под Житомиром. Об этом сообщил Telegram-канал «Инсайдер UA» .

На кадрах с места сначала виден столб огня, а потом густой черный дым. Момент взрыва снял водитель, у машины лопнуло лобовое стекло.

Жителям Житомирской области рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Позже появилась информация о незначительных повреждениях автозаправочной станции, но с уточнением, что эпицентр взрыва находился в другом месте. При этом ранее Житомирский городской совет сообщал именно о взрыве на АЗС, написал Telegram-канал «Политика Страны».

По словам главы Глубочицкой общины Сергея Сокальского, взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.

На участке трассы М-06 организовали двустороннее движение в направлении Киева и Житомира по одной полосе движения в каждую сторону. Ведутся работы по очистке проезжей части.

Минувшей ночью российские войска ударили по военным объектам ВСУ в Купянском районе и Балаклее Харьковской области, где находится большой железнодорожный узел.