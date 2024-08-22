«Сильно ослабили позиции». В США сделали плачевное заявление для Украины

Вылазка ВСУ в Курскую область сильно ослабила украинские позиции в Донбассе. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom .

«Начав эту операцию [украинцы] были вынуждены снять несколько подразделений с фронта <…> они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении», — сказал он.

Также аналитик указал на большой прогресс ВС РФ в Донбассе.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов согласился с мнением командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, что бои в Курской области закончатся в ближайшие два-три месяца, как и СВО в целом. По его словам, ВСУ завели очень большую группировку к Курской области, однако украинские войска «будут разгромлены». Уже сейчас видны успехи российской армии на Покровском направлении, что является «катастрофой для Украины».