«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Глава спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов назвал примерный срок окончания боев в Курской области — это ближайшие два-три месяца. Причем, по его мнению, закончатся не только столкновения на приграничье, но и вся СВО. Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с Еленой Кононовой на стриме 360.ru назвал эти заявления обоснованными.

«Украина пошла на отчаянный шаг. Вот два-три месяца (о которых говорил Алаутдинов - прим. ред.), такие сроки связаны с тем, что [войска Украины] завели достаточно большую группировку, пытаются удержать территорию. Это задача, поставленная [украинским лидером Владимиром] Зеленским — дотянуть до выборов, чтобы американцы могли аргументировать помощь украинскому режиму», — объяснил Михайлов.

Михайлов отметил, что многие эксперты, в том числе западные, говоря об окончании СВО, называют период конца осени. Это также связывают с выборами президента в США. Говоря именно о Курской области, ВСУ направились туда, чтобы аргументировать западную помощь Украине.

«Я считаю [Алаудинова] очень профессиональным и информированным человеком. Наверняка, если он является замом начальника по военно-политической работе, то обладает определенными данными, умеет анализировать», — сказал он.

Катастрофа для Украины

Эксперт отметил, что реализовать план Зеленского у ВСУ не получится. Войска Украины «будут разгромлены» в течении этих же прогнозируемых двух-трех месяцев, а возможно, и раньше.

Говоря об окончании СВО, Михайлов привел в пример рассуждения о том, что в Сумской области создадут санитарную зону. По его словам, даже украинская сторона подтвердила, что российская авиация ведет работу там.

«И опять же мы видим впечатляющие успехи на Покровском направлении. <…> Сейчас все эксперты в один голос говорят, что это катастрофа для Украины. То, что [ВСУ] вышли на Курск, они ослабили другие линии фронта», — объяснил специалист.

Осень все покажет

Михайлов обратил внимание на заявления украинских чиновников о том, что на Донецком и Покровском направлениях оставляют целые оборонительные рубежи. Из-за этого российские войска ускоренно продвигаются к Покровску, а дальше пойдут к Днепропетровской области.

«Я думаю, что этот переломный момент, когда мы возьмем основной фактически узел — Покровск — через который снабжается ВСУ не только на этом направлении, но и на других. <…> Я думаю, на этом должно все и закончится, потому что нам осталось до Покровска семь-восемь километров. <…> Осень все покажет», — сказал эксперт.

По его словам, на этом фоне умозаключение Алаудинова вполне логично.