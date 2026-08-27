«Сила в правде». Минобороны ответило Зеленскому цитатой из фильма

В Министерстве обороны России процитировали фильм Алексея Балабанова «Брат-2» в ответ на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале .

«Сила в правде. У кого правда — тот и сильнее. А не вот это вот все», — написали в обращении.

Культовой фразой из фильма в ведомстве отреагировали на публикацию записи, где Зеленский стоял на фоне въездной стелы Запорожья. Многие отметили, что за спиной у украинского лидера в какой-то момент неожиданно появились грузовые автомобили. Это вызвало ряд предположений, что запись смонтировали или сгенерировали с помощью искусственного интеллекта.

Представители Минобороны также поздравили россиян с Днем российского кино и подчеркнули реальность и достоверность достижений Вооруженных сил России.

Днем 27 августа российские войска продолжили наносить групповые удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуре, судам и логистическим центрам ВСУ. Среди пораженных целей — предприятие в Киевской области, где производили наземные роботизированные ударные комплексы «Лють».