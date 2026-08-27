ВС России поразили завод по производству НРТК «Лють» в Киевской области

Вооруженные силы РФ в течение дня продолжали наносить групповые удары по украинским предприятиям ВПК, морским портам, судам и логистическим центрам, связанным с ВСУ. В числе пораженных целей – завод в Киевской области, где делали наземные роботизированные ударные комплексы «Лють», сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные ударными БПЛА поразили промышленное предприятие в Великой Александровке — ООО «Укрдефенс Кампани». Там производились НРТК «Лють» и наземные дистанционно управляемые модули «Хижак».

«Поражены в Киевской области: <…> Транспортно-логистический центр в городе Бровары (транспортно-логистический комплекс „Равен Украина“), использующийся для хранения и распределения комплектующих для БПЛА различного назначения, в том числе самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Также ВС России ударили по танкеру с ГСМ в момент разгрузки и двум резервуарам с топливом для ВСУ в одесском порту «Измаил». Кроме того, в порту «Одесса» поразили семь хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке БПЛА.

Ранее российские военные поразили НПЗ в Одесской области.