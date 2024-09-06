Сийярто раскритиковал призыв разрешить ВСУ наносить удары по России

Сийярто назвал эскалацией идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России

Фото: РИА «Новости»

Министр иностранных дел Венгрии раскритиковал идею нанесения ударов ВСУ западным оружием вглубь России. Он назвал это предложение эскалацией, написал спикер правительства европейской страны Золтан Ковач в соцсети Х.

«Что касается Украины, Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», — написал Ковач.

Сийярто напомнил, что из всех стран НАТО и Евросоюза только Венгрия не поставляет и не будет поставлять Украине оружие. По словам главы МИД, власти республики выступают за дипломатическое решение конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для завершения украинского кризиса в первую очередь необходимо прекратить огонь. Глава правительства добавил, что без этого мир не наступит никогда.

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