Сийярто раскритиковал призыв разрешить ВСУ наносить удары по России

Министр иностранных дел Венгрии раскритиковал идею нанесения ударов ВСУ западным оружием вглубь России. Он назвал это предложение эскалацией, написал спикер правительства европейской страны Золтан Ковач в соцсети Х .

«Что касается Украины, Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», — написал Ковач.

Сийярто напомнил, что из всех стран НАТО и Евросоюза только Венгрия не поставляет и не будет поставлять Украине оружие. По словам главы МИД, власти республики выступают за дипломатическое решение конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для завершения украинского кризиса в первую очередь необходимо прекратить огонь. Глава правительства добавил, что без этого мир не наступит никогда.