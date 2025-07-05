Сигнал сети в Ленинградской области снизят до 2G из-за угрозы атаки БПЛА

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G», — объявил Дрозденко.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Для воздушной гавани это уже не первая задержка. Ранее в Пулково задержали 60 самолетов. Еще 20 рейсов отменили окончательно.

Днем в субботу дежурные средства противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников в Брянской, Смоленской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что основной удар пришелся на Брянскую область, куда прилетели 11 летательных аппаратов. В Смоленской области уничтожили три дрона, в Белгородской — один.