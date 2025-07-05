Сильный ветер задержал вылеты самолетов в аэропортах Москвы и Петербурга

Росавиация сообщила о массовой задержке самолетов из-за ветра

Фото: РИА «Новости»

В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода началась массовая задержка вылетов самолетов. В столичном Шереметьеве причиной стало усиление ветра, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы», — рассказал он.

Представитель Росавиации добавил, что самолеты вылетают из Шереметьева в моменты ослабления порывов. За последний час вылет разрешили только двум самолетам. При этом на посадку бортов ограничения нет.

По данным Telegram-канала Mash, за последние 40 минут в Шереметьева отменили восемь рейсов и еще 18 задержали. В Санкт-Петербурге из аэропорта Пулково вовремя не вылетели более 60 бортов, еще 20 не вылетят совсем. В Нижнем Новгороде задержали вылет 17 самолетов.

Ранее в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения.

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