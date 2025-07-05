Сильный ветер задержал вылеты самолетов в аэропортах Москвы и Петербурга

«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы», — рассказал он.

Представитель Росавиации добавил, что самолеты вылетают из Шереметьева в моменты ослабления порывов. За последний час вылет разрешили только двум самолетам. При этом на посадку бортов ограничения нет.

По данным Telegram-канала Mash, за последние 40 минут в Шереметьева отменили восемь рейсов и еще 18 задержали. В Санкт-Петербурге из аэропорта Пулково вовремя не вылетели более 60 бортов, еще 20 не вылетят совсем. В Нижнем Новгороде задержали вылет 17 самолетов.

Ранее в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения.