Сильный ветер задержал вылеты самолетов в аэропортах Москвы и Петербурга
Росавиация сообщила о массовой задержке самолетов из-за ветра
В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода началась массовая задержка вылетов самолетов. В столичном Шереметьеве причиной стало усиление ветра, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы», — рассказал он.
Представитель Росавиации добавил, что самолеты вылетают из Шереметьева в моменты ослабления порывов. За последний час вылет разрешили только двум самолетам. При этом на посадку бортов ограничения нет.
По данным Telegram-канала Mash, за последние 40 минут в Шереметьева отменили восемь рейсов и еще 18 задержали. В Санкт-Петербурге из аэропорта Пулково вовремя не вылетели более 60 бортов, еще 20 не вылетят совсем. В Нижнем Новгороде задержали вылет 17 самолетов.
Ранее в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения.