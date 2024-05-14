Сигнал ракетной опасности раздался в Крыму | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 01:14 Сигнал ракетной опасности раздался в Крыму «Украина.ру»: в Крыму прозвучали сирены ракетной опасности РИА «Новости»

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В Крыму объявили об угрозе ракетной опасности, сообщило издание «Украина.ру». По данным издания, сирены прозвучали около часа ночи 14 мая.

Журналисты не привели подробностей ЧП. Новых данных о возможной угрозе на полуострове издание не публиковало.

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Два дня назад госсекретарь Энтони Блинкен признался — США делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия ВСУ. Речь идет и о создании угрозы для Крымского полуострова. Политик добавил, что надеется на украинское «продвижение на востоке». Блинкен уточнил, что те же меры поддержки Украине оказывают и ее европейские партнеры.