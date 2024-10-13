Украинские военные и иностранные наемники часто конфликтуют из-за лучшего материального обеспечения последних. Об этом РИА «Новости» рассказал старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.

По его словам, украинский солдат им рассказал про одну стычку с польскими наемниками.

«Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наемников — прим. ред.) все есть, у этих (ВСУ — прим. ред.) ничего нет», — сказал инструктор.

Помимо проблем со снабжением имелись и пробелы в подготовке. Мобилизованных украинцев практически сразу переводят необученными на передовую.

По словам российского инструктора, когда его мобилизовали, то он сначала прошел двухмесячный курс обучения и только потом прибыл в зону спецоперации, на третью линию обороны. И когда подготовился, то пошел дальше.

Ранее замкомандира штурмового подразделения «Южной» группировки войск с позывным Юрист заявил, что единственный способ выжить для бойца ВСУ — это добровольно сдаться в плен.