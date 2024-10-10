Украинские военные смогут остаться в живых только в одном случае — если добровольно сдадутся в плен. Об этом заявил РИА «Новости» замкомандира штурмового подразделения «Южной» группировки войск с позывным Юрист.

По его словам, российские военные при освобождении населенных пунктов в зоне спецоперации не оставят противнику другого шанса выжить, кроме этого.

«У ребят с той стороны, у моего противника непосредственно один хороший выход из ситуации — это сдаться в плен, остаться живым, в какой-то момент, возможно, при обмене вернутся к своей семье, я их выбор в этом не осуждаю и не говорю, что они поступили как трусы», — заявил он.

Юрист также отметил, что бойцы его подразделения неоднократно сталкивались с присутствием иностранных наемников на стороне ВСУ и слышали их речь по радиоперехватам. Как рассказывали сами украинские военнопленные, иностранцы чаще выполняли роль заградотрядов. Наемники пресекали попытки бойцов ВСУ к отступлению и оказывали на них моральное давление.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 21,2 тысячи военных с начала боевых действий на Курском направлении, писали «Известия».

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал срок жизни мобилизованного украинца на передовой, составивший не более трех месяцев.