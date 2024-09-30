Житель Новогродовки два года безвылазно просидел дома, чтобы не попасть в ВСУ

Житель Новогродовки, освобожденной российскими военными в ДНР, два года прятался дома от мобилизации. Об этом мужчина рассказал РИА «Новости» .

«Не поверите, но у меня получилось избежать мобилизации. Я сидел дома, два года я сидел безвылазно, мать и за едой ходила, и воды приносила, и сигареты», — рассказал он.

Он признался, что иногда выходил посидеть на лавочке с друзьями, но на этом все, так как ему было очень страшно. И в целом у мирного населения за это время появилась «новая фобия — „бусикофобия“».

Местные жители называли «бусиками» микроавтобусы, на которых передвигались сотрудники ТЦК. Мужчина добавил, что при появлении их в поле зрения надо было сразу бежать и прятаться.

Он признался, его друзей тоже не мобилизовали, но лишь потому, что у них была бронь. Они получили ее благодаря удостоверению шахтеров, работавших на принадлежавший украинскому олигарху Ринату Ахметову энергетический холдинг ДТЭК.

Ранее он рассказал, что украинские националисты насильно вывозили жителей Новогродовки на подконтрольную Украине территорию.