Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации украинского конфликта

Фото: РИА «Новости»

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Казани, призвал не допустить эскалации украинского конфликта. Его процитировало РИА «Новости».

«Нам необходимо придерживаться трех таких принципов, как недопущение распространения театра военных действий, недопущение эскалации, недопущение провокаций», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее глава КНР призвал усилить подготовку Народно-освободительной армии к боевым действиям, осваивать новую технику и навыки.

До этого министры обороны стран «Большой семерки» обвинили Китай в поставках в Россию товаров двойного назначения, которые, по их мнению, играют большую роль в российском оборонном секторе.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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