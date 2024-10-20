Председатель КНР Си Цзиньпин при инспекции бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности армии. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Необходимо <…> всесторонне усилить подготовку войск к войне, укрепить боевые возможности войск и энергично защищать стратегическую безопасность и основные интересы страны», — заявил Си Цзиньпин.
Также китайский лидер призвал войска адаптироваться к методам современной войны, а также изучить боевых противников. Он отметил необходимость обучаться новой технике и новым навыкам.
Ранее министры обороны стран G7 обвинили Китай в военной помощи России. Они заявили, что КНР передает РФ товары двойного назначения.
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Си Цзиньпин призвал усилить подготовку войск к войне
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