Си Цзиньпин призвал усилить подготовку войск к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин при инспекции бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности армии. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Необходимо <…> всесторонне усилить подготовку войск к войне, укрепить боевые возможности войск и энергично защищать стратегическую безопасность и основные интересы страны», — заявил Си Цзиньпин.

Также китайский лидер призвал войска адаптироваться к методам современной войны, а также изучить боевых противников. Он отметил необходимость обучаться новой технике и новым навыкам.

Ранее министры обороны стран G7 обвинили Китай в военной помощи России. Они заявили, что КНР передает РФ товары двойного назначения.