Страны G7 обвинили Китай в поддержке России

Страны G7 обвинили КНР, что он поставляет России товары двойного назначения

Министры обороны стран G7 обвинили власти Китая, что они оказывают поддержку России и передают ей товары двойного назначения. Свою обеспокоенность главы военных ведомств выразили в коммюнике, фрагменты которого привело РИА «Новости» .

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения», — говорится в документе.

Министры считают, что эти товары являются существенными ресурсами для российского оборонного сектора. Благодаря товарам из Китая Россия может продолжать конфликт на Украине.

На встрече с министрами глава евродипломатии Жозеп Боррель планировал обсудить разрешение Украине на удары дальнобойным оружием по российским территориям.