Страны G7 обвинили Китай в поддержке России

Министры обороны стран G7 обвинили власти Китая, что они оказывают поддержку России и передают ей товары двойного назначения. Свою обеспокоенность главы военных ведомств выразили в коммюнике, фрагменты которого привело РИА «Новости».
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения», — говорится в документе.
Министры считают, что эти товары являются существенными ресурсами для российского оборонного сектора. Благодаря товарам из Китая Россия может продолжать конфликт на Украине.
На встрече с министрами глава евродипломатии Жозеп Боррель планировал обсудить разрешение Украине на удары дальнобойным оружием по российским территориям.
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