Си Цзиньпин пообещал содействовать переговорам России и Украины
Китай намерен и дальше содействовать мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV).
По его словам, Пекин будет придерживаться «неизменной позиции» независимо от развития ситуации. Китайский лидер отметил, что «простых решений сложных вопросов не существует».
Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 8 августа провели телефонный разговор. Китайский лидер выразил удовлетворение тем, что отношения между Россией и США демонстрируют признаки улучшения.
Накануне глава Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала, который рассказал, что страны установили очень хорошие партнерские отношения и взаимодействуют на высоком уровне.
