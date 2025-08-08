Путин рассказал Си Цзиньпину о своей встрече с Уиткоффом

Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России поделился с председателем КНР основными итогами своей встречи с американским дипломатом Стивеном Уиткоффом, которая состоялась 6 августа.

«Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе», — отметили в Кремле.

Главы государств обсудили важные вопросы международной политики. Особое внимание уделили подготовке к визиту Путина в Китай. Президент России примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Также запланированы мероприятия по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довалом в Кремле. Довал рассказал, что страны установили очень хорошие партнерские отношения и взаимодействуют на высоком уровне.