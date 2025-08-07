Путин провел переговоры в Кремле с советником премьер-министра Индии

Президент Владимир Путин принял 7 августа в Кремле премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довал. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского лидера сообщило РИА «Новости» .

Издание добавило, что Путин может посетить Индию в конце года.

Довал рассказал, что страны установили очень хорошие партнерские отношения и взаимодействуют на высоком уровне.

«Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну», — добавил он.

Ранее российский лидер высказался о возможной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Он предположил, что переговоры могут состояться в ОАЭ. По его словам, несколько стран-партнеров России выразили готовность стать площадкой для встречи глав государств.

Путин 7 августа побеседовал в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Их неформальное общение засняли журналисты. На кадрах видно, как лидеры разговаривают через переводчика и улыбаются.