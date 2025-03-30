Швейцарского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ, уничтожили во время боевых действий в Курской области в декабре 2024 года. Об этом сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS .

«Это 25-летний парень с хаотичной жизнью, который прошел через исправительный центр для несовершеннолетних в Прамонте», — отметили в материале.

По данным RTS, у наемника южноамериканское происхождение, в детстве его усыновила швейцарская семья. Будучи подростком, после смерти мачехи он несколько раз проходил лечение в психиатрической больнице. Молодой человек отличался агрессивностью, его задерживали за различные правонарушения.

На Украине швейцарец прошел обучение в качестве новобранца. Он рассказывал о своей жизни на фронте в соцсетях. После того как наемника отправили в Курскую область, он выражал опасения, что «никогда не вернется».

Ранее стало известно, что иностранные наемники в Суджанском районе расстреливали и насиловали мирных жителей. Особой жестокостью выделились боевики из Польши и Грузии. Они убили женщину-агронома, которую сначала изнасиловали, а потом отрезали голову.