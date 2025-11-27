Швейцария захотела стать новым посредником по Украине

Восстановив нейтралитет, Швейцария сможет выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. Депутат парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор сообщил об этом «Известиям» .

«Швейцария может внести свой вклад в такой диалог, но только если все стороны, включая Россию, согласятся участвовать. <…> Чтобы Россия вернулась за стол переговоров, наша страна должна восстановить свой надежный нейтралитет», — сказал он.

Аддор уже обсудил с федеральным советником Иньяцио Кассисом участие в переговорном процессе. По его мнению, страна не сможет предложить приемлемые для всех сторон условия без признанного нейтралитета.

Ранее МИД России обвинил Швейцарию в предвзятости из-за присоединения к санкциям и заморозке активов. Министра иностранных дел Сергея Лаврова удивило, что страна присоединилась к работе в формате «Друзей мира».