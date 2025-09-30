Sohu: Лавров раскритиковал Швейцарию и указал на утрату ею нейтрального статуса

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН резко раскритиковал страну за утрату нейтралитета и присоединение к антироссийским санкциям. Об этом сообщило китайское издание Sohu со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Встреча министров иностранных дел России и Швейцарии получилась довольно острой», — отметили авторы материала.

Они подчеркнули, что российская сторона представила значительный список претензий к швейцарским властям.

Поводом для жесткой дискуссии стало присоединение Берна к санкциям против России и заморозка активов. Лавров заявил, что Швейцария утратила образ объективного арбитра и более не соответствует нейтральному статусу.

Китайские аналитики напомнили, что даже во время крупных конфликтов прошлого века страна сохраняла беспристрастность до недавних пор.

Авторы материала отметили, что швейцарцы несколько веков добивались нейтрального статуса и бережно его оберегали. Но, когда дело дошло до антироссийских санкций, власти страны не устояли и, по большому счету, разрушили все то, что так долго зарабатывали.

Эксперты считают, что текущая политика Берна ставит под угрозу финансовую привлекательность страны, так как наращивание критики создает риски для банковской системы Швейцарии. По мнению специалистов, инвесторы могут пересмотреть отношение к хранению средств в швейцарских банках.

Ранее правительство Швейцарии присоединилось к 18-му пакету санкций Евросоюза против России и внесло в свой «черный список» 14 физических лиц и 41 компанию. Под новые ограничения подпали как российские, так и международные компании, в том числе базирующиеся в третьих странах.