Во время военных действий в зоне СВО скончался наемник из Швеции, воевавший на стороне ВСУ. Об этом сообщил телеканал SVT .

По данным журналистов, тело 30-летнего шведа обнаружили на линии фронта в Донбассе. МИД Швеции подтвердил, что получил информацию о смерти гражданина страны в зоне СВО.

«Посольство в Киеве расследует инцидент», — сообщили в министерстве.

В ведомстве не сообщили детали о погибшем и обстоятельствах его смерти.

В Колумбии власти забили тревогу из-за массового наемничества, граждане страны регулярно отправляются в третьи страны в поисках заработка, промышляя военным ремеслом. Украинские службы вербуют наемников в Колумбии через посольства, нарушая Венскую конвенцию о дипотношениях.

Правительство Колумбии прорабатывает закон, чтобы решить эту проблему.