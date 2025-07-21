Президент США Дональд Трамп предъявил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Украиной, а иначе — санкции. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщил, что именно случится через 50 дней.

По его словам, Михаил Шуфутинский, с которым он дружен, прислал ему видео с ответом на этот вопрос.

«Прислал сгенерированного сетями Трампа, который поет: „Я календарь переверну, и снова 3 сентября“. В народе именуемый Шуфутинов день», — отметил Соловьев.

Ранее в Испании назвали бессмысленным 50-дневный ультиматум Трампа, выставленный России. Американского лидера призвали отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы.

До этого в США сообщали, что российские войска нанесли еще один крупномасштабный удар по Украине. И этому не помешали угрозы Трампа ввести пошлины в 100% на товары из России и вторичные санкции.