Президенту США Дональду Трампу необходимо отказаться от агрессивной риторики в адрес России и осознать, что ей бессмысленно угрожать. Об этом сообщило испанское издание Público .

«Хотя „недовольство“ Трампа президентом России Владимиром Путиным и читается, рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумно и просто бессмысленно», — говорится в материале.

Издание отметило, что подобный подход западных дипломатов всегда будет обречен на неудачу, как показала история. Если же параллельно давить на Китай, то отношения Москвы и Пекина еще больше окрепнут. Кроме того, китайская тактика такова, что «бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США».

Ранее на Западе сообщили, что Россия проигнорировала выдвинутый Трампом ультиматум о 50 днях и нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине.