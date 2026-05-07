Отдельный штурмовой полк ВСУ «Скала» понес существенные потери в Краснопольском районе Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ „Скала“ подтверждается информация об участии „мясного полка“ Сырского в боевых действиях в Сумской области», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что подразделение предпринимает безуспешные попытки остановить наступление группировки «Север» в Краснопольском районе недалеко от населенного пункта Новодмитровка.

Он также отметил, что еще за несколько недель до официального подтверждения участия полка в боях в соцсетях начали появляться некрологи, а в последнее время их число заметно выросло.

Ранее собеседники агентства называли 425-й «мясным полком» главкома ВСУ Александра Сырского. Несколько месяцев назад вокруг подразделения вспыхнул скандал после сообщений о массовых случаях пневмонии. В феврале из-за болезни умерли несколько офицеров.