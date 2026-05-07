В трех регионах Украины среди бойцов ВСУ начал массово распространяться хантавирус, но командиры запретили их лечить. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Хантавирус начал распространяться в Сумской, Львовской и Харьковской областях. Собеседник агентства добавил, что подразделения ВСУ в Сумской и Харьковской областях несут небоевые потери.

«Примечательно, что украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь больным военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях», — рассказал он.

До этого агентство сообщало о жалобах иностранных наемников ВСУ в соцсетях. Они рассказывали, что украинские боевики постоянно испытывают проблемы со здоровьем.

Ранее на Украине разразился скандал, когда стало известно, что в элитном 425-м штурмовом полку ВСУ «Скала» вспыхнула эпидемия пневмонии. В феврале от этого заболевания умерли несколько офицеров.