Штурмовики из 71-й бригады попали под дружественный огонь артиллерии в районе между селами Хотель и Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника канала, погибли как минимум четыре боевика. Причиной ЧП стал сбой работы спутниковой связи Starlink. Всего артиллерия выпустила три снаряда, расчет не смог связаться с отрядом и открыл огонь.

Российские военные продолжают продвижение в Сумской области и подходят к укрепрайону на линии Кияница — Хотень. В среднем буферная зона ежедневно увеличивается на 900 метров.

Ранее стало известно, что ВСУ сосредоточили в Сумской области рекордное число расчетов БПЛА, чтобы попытаться хоть как-то противостоять наступлению группировки войск «Север».

Тем не менее ВСУ начали бросать оружие и убегать с позиций в Краснопольском районе. На оставленных территориях ВС России находят средства индивидуальной защиты и пустые бутылки из-под алкоголя.