Штурмовики группировки «Днепр» полностью зачистили от ВСУ ключевой опорный пункт на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Классика жанра: дроны вычислили слабые места, арта и FPV-дроны очистили небо, а наши штурмовики зашли с разных сторон на максимальной скорости», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что украинские боевики не ожидали такого темпа и оказались застигнуты врасплох.

Ранее в Минобороны сообщили, что FPV-дроны «КВН» поразили оборудование компрессорной станции «Сумская», которая входит в один из главных узлов украинской газотранспортной системы.

Кроме того, накануне в министерстве заявили, что российские войска ударили высокоточным оружием по порту в Одессе. Целями стали резервуары с горюче-смазочными материалами.