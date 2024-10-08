Штурмовики Су-25 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — указали в ведомстве.

Штурмовики нанесли удар авиационными ракетами по разведанным целям. После этого экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно разведданным, личный состав и бронированную технику ВСУ уничтожили.

По данным Минобороны, за время боев в Курской области украинская армия потеряла уже более 21 тысячи военнослужащих. Только за сутки противник лишился более 150 бойцов.

Как заметила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, вторжение боевиков ВСУ в Курскую область сильно навредило Украине. Атака российского приграничья разрушило образ республики как жертвы.