Минобороны: на Курском направлении ВСУ потеряли уже свыше 21 тысячи человек

Украина за время боевых действий в Курской области потеряла уже более 21 тысячи военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны России, приведя данные о ситуации в российском приграничье.

«За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 000 военнослужащих и 136 танков», — отметили в ведомстве.

ВСУ также лишились 66 боевых машин пехоты, 98 БТР и 888 боевых бронированных машин. Российские военные уничтожили 586 автомобилей противника, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть американских MLRS. Украина недосчиталась девяти пусковых установок ЗРК, пяти транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы, трех РЛС ПВО и более двух десятков единиц инженерной и другой техники.

Только за сутки противник потерял более 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля.

В СК заявили, что возбудили дело против боевиков ВСУ, которые обстреливали эвакуационные пункты в Курской области.