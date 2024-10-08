Вторжение украинских войск в Курскую область опровергло тезис Киева и его западных союзников, что Украина является «жертвой российской агрессии». Об этом РИА «Новости» заявила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат отметила, что делегация РФ на заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности продемонстрировала, что ряд западных стран вовлечен в эту киевскую авантюру.

По ее словам, вторжение ВСУ на территорию России подорвало псевдоаргументацию, продвигаемую Киевом и его западными партнерами, что Украина является «жертвой», а Россия — «агрессором».

«Ведь сейчас весь мир может видеть истинное лицо ВСУ, которые мародерствуют, издеваются над мирными жителями и ведут себя в целом как звериная стая», — заявила Жданова.

Второй момент — крушение военных планов ВСУ. Армия России «высокоэффективно отражает попытку вторжения вражеских сил на российскую землю», поэтому официальные круги на Западе предпочитают замалчивать зверства украинских боевиков в курском приграничье.

Ранее российские военные ликвидировали украинского волонтера, глумящегося над телами погибших бойцов ВС РФ, в зоне спецоперации.