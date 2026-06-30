«Могут до талого стоять». Штурмовики раскрыли детали освобождения Писанцев

Боец с позывным Брегус рассказал, что группа скрытно подобралась к первому дому, зачистила его и закрепилась.

«Во втором доме знали, что мы закрепились, начали откатываться. И мы начали заступать на второй дом. Дошли до середины деревни уже. ВСУ поняли, что уже не могут отбиваться, и покинули деревню», — отметил он.

Штурмовик с позывным Туман уточнил, что противник пытается вернуть населенный пункт под контроль, направляя туда беспилотники и боевые машины.

«И могут до талого стоять. Пока патроны не кончатся, потом сдаются. Когда понимают, что невозможно держать, тогда отходят», — добавил военнослужащий.

Минобороны объявило об освобождении Писанцев в воскресенье, 28 июня.