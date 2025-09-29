Штурмовик в одиночку схлестнулся с восемью бойцами ВСУ, несмотря на ранение

Получив ранение, российский боец Никита Суровцев продолжил штурмовать здание в зоне СВО до прибытия основных сил. О подвиге рядового рассказала пресс-служба Минобороны.

Штурмовая группа Суровцева отбивала у противника здание в городской застройке. Под минометным огнем и атаками беспилотников солдат ворвался на позицию противника и вступил в стрелковый бой.

Он уничтожил пять боевиков и получил ранение. Оказав себе первую помощь, Суровцев продолжил стрелять и положил еще троих. До прибытия основных сил рядовой сдерживал контратаки и помог взять здание.

Ранее Вооруженные силы Украины показали видео с якобы погибшим российским бойцом с позывным Юмиж. «Воскреснув», он заявил журналистам, что даже не поранился. Украинские пропагандисты смонтировали ролик.