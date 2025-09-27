«Уничтоженный» ВСУ российский боец оказался жив после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины подделали видео с российским бойцом, выдав кадры за «уничтожение противника». На самом деле он смог спастись и даже не был ранен, сообщил военнослужащий с позывным Юмиж в беседе с RT.

Он отметил, что вышел помочь раненому сослуживцу и в этот момент его действия зафиксировал дрон ВСУ. Беспилотник влетел в дерево, за которым стоял Юмиж. Поражающие элементы в солдата не попали.

«Конечно, это видео — обман. Даже как я вокруг дерева бегаю, обрезали. Как я крестился, тоже обрезали», — отметил боец.

Юмиж рассказал, что позже украинские боевики распространили в Сети видео, снятое атаковавшим его дроном. Военные ВСУ пытались с помощью кадров продемонстрировать его гибель.

Ранее боец ВСУ снял предсмертное видео, рассказав, что командование их бросило, не обеспечив подкрепление. Российская артиллерия в это момент уже начинала накрывать вражеские позиции.