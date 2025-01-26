Штурмовик Вооруженных сил России с позывным Нифер в беседе с РИА «Новости» рассказал о зачистке пятиэтажки в Курахове. В доме обнаружили украинскую семью, которая пряталась от ВСУ.

«Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили… Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», — рассказал Нифер.

Штурмовик подарил девочке перстень от армии России, который та повесила на шею.

Семья оставалась в Курахове и пряталась от украинских боевиков. Они ждали, когда их выведут из города российские военные.

Нифер отметил, что мирные жители Курахова доброжелательно встречали российских военных и говорили, что ждали их. Горожане оказывали содействие бойцам ВС России. Про солдат ВСУ говорили, что те забирали и мучили людей и даже детей.

Российские войска подняли российский флаг над освобожденным Кураховом 6 января.